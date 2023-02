Graham Potter, par ici la sortie à Chelsea!

Le crédit de l’ancien manager de Brighton semble toutefois désormais épuisé. Todd Boehly, le nouveau copropriétaire de Chelsea, était d’ailleurs présent dans les tribunes du Tottenham Hotspur Stadium ce dimanche après-midi pour observer son coach. Et nul doute que le nouveau décevant résultat (défaite 2-0) - qui plus est dans un derby londonien si cher aux fans – n’aura fait qu’accroître son envie de changement.

"J’assume l’entière responsabilité de ces résultats, a réagi, la tête basse, Graham Potter après avoir vu son équipe développer un jeu correct en début de match, avant de s’écrouler. Ce n’est pas assez bon pour Chelsea. Je connais la personnalité et la qualité de l’équipe. C’est une période difficile. Mais mon travail est de continuer."

Défensivement en difficultés, les Blues galèrent encore plus offensivement malgré les nombreux talents qui composent le groupe. L’équipe n’a marqué que six fois en championnat lors des douze dernières journées. Pire encore : toutes compétitions confondues, elle n’a trouvé que quatre fois les filets adverses en 2023 (11 matchs). Et João Felix est la seule recrue hivernale à avoir marqué.

Viré cette semaine ?

"C’est une combinaison de plusieurs choses, pense celui qui a pris la succession de Thomas Tuchel en septembre dernier. Parfois, nous avons eu des occasions mais nous ne les avons pas marquées. Aujourd’hui, ce n’était pas le cas. C’était un match serré et le premier but allait être important. Il y a aussi le fait que des joueurs reviennent de blessure. En tant qu’équipe, nous ne sommes pas là où nous voulons être, ni comment nous voulons fonctionner."

En Angleterre, il se murmure que Todd Boehly passera bientôt à l’action pour tenter de stopper l’hémorragie et les humiliations successives. On voit en tout cas mal le milliardaire américain laisser encore à Potter la possibilité de se racheter contre Leeds le week-end prochain puis face à Dortmund en huitième de finale retour de Ligue des champions (défaite 1-0 à l’aller). Au risque de voir son investissement démentiel de 610 millions d’euros en transferts rien que cette saison n’avoir servi à rien, avec une élimination beaucoup trop précoce. On devrait y voir plus clair dans les prochaines heures…