L'Union ne peut pas cacher sa déception après le tirage au sort de l'Europa League : "Commercialement, c'est le moins intéressant"

Debout derrière les journalistes, Geraerts a rapidement été rejoint par le CEO Philippe Bormans et Anthony Moris. Les trois hommes n’ont pas dû attendre longtemps avant de voir le nom de l’Union Saint-Gilloise sortir : les Bruxellois affronteront l’Union Berlin, une équipe déjà jouée en phase de groupes il y a seulement quelques mois. "Oh non pas encore eux, a directement lancé Anthony Moris. C’est clair qu’on aurait préféré tomber sur un autre club. Je n’avais pas d’envie particulière mais des équipes comme Manchester faisaient rêver. L’Union Berlin reste une très belle équipe qi est première de Bundesliga. Nous les avons battus mais ils nous ont aussi battus. Il faudra être costaud."

Du côté de la direction, Philippe Bormans ne pouvait pas cacher la légère déception présente à l’issue du tirage. "Commercialement parlant, c’est le moins intéressant vu les autres noms qu’il était possible de tirer, explique le CEO de l’Union. Mais d’un autre côté, cela donne peut-être des possibilités : pourquoi pas essayer de les battre et d’avoir une meilleure affiche commerciale au prochain tour. Cela reste les huitièmes de finale de l’Europa League, ce sera un moment historique pour le club."

Alors que le match aller aura lieu en Allemagne le jeudi 9 mars, Union Saint-Gilloise accueillera son adversaire au Lotto Park lors du match retour prévu une semaine plus tard. "Nous aurons 15 000 places en vente, avance Philippe Bormans. Ce sera surtout des places dans les deux grandes tribunes latérales et les places seront assises. Nous n’avons pas l’habitude de tenter de doubler la capacité de notre stade qui fait environ 7500 places donc ce sera du boulot. Mais nous ferons le maximum pour y arriver."