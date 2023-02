En fin de contrat au PSG, Lionel Messi pourrait quitter l’Europe cet été

Si le FC Barcelone fait du pied à son ancienne star pour la voir revenir, Messi pourrait également être attiré par un projet plus exotique. Et pourquoi pas la MLS ? En tout cas, l’entraîneur de l’Inter Miami Phil Neville serait très intéressé par la venue du champion du monde argentin. “Je ne vais pas le nier”, a-t-il reconnu dans une interview accordée au Times. L’ancien international anglais voudrait réunir l’Argentin avec son ancien équipier Sergio Busquets à Miami.

”On veut attirer les meilleurs joueurs du monde dans ce club, Messi et Busquets sont les deux joueurs qui se distinguent le plus ces dernières années”, a-t-il ajouté avec une pointe d’exagération, “ils apporteraient le plus à cette organisation. Pour la MLS, ce serait un énorme pas en avant.”

L’opération communication est donc lancée par Miami et son entraîneur puisque quelques jours plus tôt, ce dernier tenait des propos similaires dans le journal The Athletic : “Je pense que ce serait probablement la plus grosse signature jamais réalisée dans le sport américain”, avait-il notamment déclaré.