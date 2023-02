Revivez les meilleurs moments de l'EntreFoot : "À cause de la règle des joueurs de moins de 21 ans, je vais être obligé de faire partir des joueurs"

David Bourlard du Pays Vert, Selatine Deniz de Malmedy, Florian Dubois de Chevetogne et Pascal Croughs de l’Acff/Rbfa ont débattu pendant plus d'une heure, avec des échanges assez constructifs.

Selatine Deniz, l'entraineur de Malmedy, voyait un premier gros désagrément quant aux conséquences de cette règle. "Nous sommes désormais en P1 liégeoise en effectuant une belle saison. Par le passé, je n'avais aucun souci avec cette règle car j'avais pas mal de jeunes dans le noyau mais maintenant, ce n'est plus le cas. Et le problème, c'est qu'à cause de cette obligation, je vais être obligé de faire partir certains joueurs pour pouvoir intégrer plusieurs jeunes."

David Bourlard, l'entraineur du Pays Vert, se voit de son côté plutôt favorable à la règle car elle permet plus rapidement l'intégration des jeunes. "Il y aura quoi qu'il arrive des détracteurs quant à la mise en place de certaines règles. Je comprends l'avis de Selatine, mais c'est aux entraineurs de préparer leur noyau au début de la saison pour intégrer les jeunes car on sait bien que quoi qu'il arrive, il y en aura au moins deux sur le banc ou le terrain. Mais c'est vrai que ça nous mets parfois dans l'embarras au niveau de nos sélections."

Florian Dubois, offensif de Chevetogne de moins de 21 ans, estime de son côté que cette règle n'est pas décisive quant à sa titularisation, ou non, le dimanche. "Je pense plutôt que c'est le travail effectué durant l'entrainement qui doit payer. Nous sommes au moins six jeunes joueurs dans l'effectif, le coach a donc le choix d'aligner ceux qu'il considère comme le plus en forme sur le moment."