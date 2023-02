Gros scandale lors de Nantes - Juventus : comment l'arbitre a-t-il pu siffler un penalty et mettre une carte rouge à Pallois sur cette phase? (vidéo)

Ne cherchez plus la phase polémique de cette soirée d'Europa et Conference League, là voici. Accrochée lors de la rencontre aller par Nantes, les hommes d'Allegri ont reçu un beau coup de main de la part du corps arbitral. Alors que le marquoir indique déjà 0-1 grâce à un but d'Angel Di Maria, l'Argentin tente sa chance dans le petit rectangle. Mais déséquilibré, le défenseur français Nicolas Pallois tombe au sol et dévie légèrement le ballon du bras, collé au corps.