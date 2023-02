En arrêtant les trois tirs au but de suite de Ludogorets, Bart Verbruggen a offert la qualification à Anderlecht (vidéo)

Si la rencontre de Bart Vebruggen a été plutôt calme durant les 120 premières minutes de la rencontre entre Anderlecht et Ludogorets, le portier néerlandais a finalement terminé le match comme le héros de la soirée. Lors de la séance des tirs au but, le gardien mauve a offert à ses supporters la meilleure performance possible en détournant les trois penaltys (assez mal) bottés par les joueurs de Ludogorets.