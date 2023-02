Dejan Lovren, un des piliers de la sélection croate, prend sa retraite internationale

"Ce jour où je dois dire au revoir et adieu à la sélection croate est arrivé", écrit Lovren, 33 ans, dans un message diffusé par la Fédération croate de football, précisant avoir pris cette décision "après beaucoup de réflexion".

Lovren a notamment contribué aux performances des Croates au Mondial-2018 en Russie (vice-champions) et à la Coupe du monde au Qatar l'automne dernier (3e place).

"Je rêvais, enfant, que j'allais disputer les grands tournois vêtu du plus beau maillot avec les damiers. Je m'étais habillé la première fois à neuf ans en carreaux blancs et rouges et je n'oublierai jamais ce sentiment particulier - comme si j'avais un bouclier de Superman", explique aussi l'auteur de 5 buts pour la Croatie.

Le sélectionneur croate Zlatko Dalic a salué "un des leaders des vestiaires" capable de "motiver l'ensemble de l'équipe", "un vrai combattant", "le joueur que vous souhaitez avoir dans vos rangs dans chaque bataille".

"Dans sa carrière, il a été confronté à beaucoup de critiques et de méfiance, mais il a toujours été un combattant formidable qui peut, à la fin de son histoire en sélection, être largement fier de ce qu'il a réalisé", a écrit Dalic dans un communiqué.

