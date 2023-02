Le défenseur d’Anderlecht veut continuer et faire encore un petit bout de chemin avec les Diables. “On verra ce qui se passera. Les joueurs sélectionnés en mars ne seront peut-être pas ceux qui iront à l’Euro. Si je suis prêt à faire une carrière à la Giorgio Chiellini chez les Diables ? Ça m’irait très bien vu les prix qu’il a obtenus alors qu’il avait plus de 35 ans. Mais le coach devra faire des choix et mettre sa meilleure équipe. ”

Il n’a pas osé revoir les matchs de la Coupe du monde. Et encore moins le partage face à la Croatie qui a éliminé la Belgique. “Je ne le fais jamais. Je voulais nous qualifier pour la suite du tournoi mais, a posteriori, je me dis qu’il n’est parfois pas plus mal que ce genre de choses arrive. Cela offre la place à du changement et peut-être serons-nous secoués par cette mauvaise prestation. Chaque crise possède des éléments positifs. ”

Le défenseur est en tout cas en pleine bourre depuis sa bonne Coupe du monde. “Je suis meilleur depuis, oui. Je me sens bien dans ma peau physiquement et mentalement. ”