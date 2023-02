Les Citizens doivent compter sans Laporte et De Bruyne au coup d'envoi. Les deux joueurs n'avaient pas pris part à l'entraînement. Du côté de Leipzig, Christopher Nkunku était incertain. L'attaquant s'était déchiré le ligament externe du genou gauche avant le Mondial au Qatar. Après trois mois d'absence, il avait effectué samedi son retour sur la pelouse de Wolfsburg (victoire 0-3).

La feuille de match

Leipzig : Blaswich - Halstenberg, Gvardiol, Orban, Klostermann - Schlager, Laimer, Forsberg - A. Silva.

City : Ederson - Walker, Akanji, Dias, Aké - Rodri, Gundogan, B. Silva - Mahrez, Grealish, Haaland.

Inter - Porto

Lukaku prend place sur le banc après avoir fait son grand retour ce week-end ponctué d'un but sur penalty. J. Correa et Dalbert sont blessés. Chez les portugais, pas de grande surprise dans le onze de base si ce n'est la titularisation de Pepê en pointe et non pas sur le flanc. Otavio, qui revient tout juste de blessure, est directement titularisé.

La feuille de match

Inter : Onana - Skriniar, Acerbi - Dimarco, Mkhitaryan, Calhanoglu, Barella, Darmian - Dzeko, Martinez.

Porto : Costa - J. Mario, Pepe, Marcano, Zaidu - Otavio, Uribe, Grujic, Galeno - Taremi, Pepê.