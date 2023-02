Ligue des Champions : après le manque de fair-play total d’Otavio, le défenseur qui l’a accroché aurait-il dû prendre rouge ?

Tout commence dans le rectangle de Porto quand un duel sec entre deux joueurs arrive. Le jeu continue et le ballon revient aux Intéristes qui, via leur gardien, décident de sortir le ballon des limites du jeu car le défenseur italien Darmian n’est pas sorti indemne du contact et est surtout resté au sol. Une fois le joueur sur pieds, les Portuenses doivent maintenant rendre le ballon, logiquement, à l’Inter en guise de fair-play. Problème : Otavio reçoit une sortie de son latéral gauche et décide de partir vers le but. Bastoni l’accroche alors, en dernier homme, mais l’arbitre avait sifflé au préalable car le staff de l’Inter était monté sur le terrain rempli de rage. L’arbitre finissait par donner jaune à Otavio et Dimarco car ils s’étaient effrités suite au geste du joueur de Porto.