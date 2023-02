Josko Gvardiol face à Erling Haaland, pour définitivement convaincre l’Angleterre

Mais c’est plutôt face à son coéquipier citizen Erling Haaland que Josko Gvardiol devra se mesurer, dans un duel de feu entre deux joueurs qui sont amenés à dominer leur position durant les prochaines années. “Nous avons vu cette saison en Premier League ce qu’il a déjà fait, et j’attends ce match avec impatience car je veux jouer contre des joueurs de haut niveau. Je crois qu’il est l’un d’entre eux et qu’il sera encore meilleur”, a confié Gvardiol dans un entretien au Times.

Le Croate et le Norvégien se sont déjà croisés une fois en Bundesliga, en avril 2022. “Nous avons joué à Dortmund et avons gagné 4-1, mais honnêtement, c’était à cette période qu’il voulait partir, alors peut-être qu’il n’était pas heureux”, pointe le défenseur de Leipzig qui rêve désormais de rejoindre l’Angleterre pour se mesurer aux meilleurs attaquants.

guillement "Mon objectif dans ma carrière est de jouer en Premier League."

Il aurait en réalité déjà pu y évoluer si son choix ne s’était pas porté vers Leipzig en 2021 lorsqu’il a quitté le Dinamo Zagreb. “J’avais deux options : Leeds et Leipzig. Marcelo Bielsa, qui entraînait Leeds à ce moment-là, a envoyé des gens me voir à Zagreb. Mais je savais que je devais faire quelques pas de plus avant d’arriver en Premier League un jour. Au final, Leipzig est un très bon club et je me sens bien ici. Mais mon objectif dans ma carrière est de jouer en Premier League.”

Le défenseur de 21 ans aurait aimé s’en aller dès cet hiver, après son excellente Coupe du monde. Plusieurs clubs, dont Manchester City, se sont renseignés. Mais Chelsea était le plus intéressé. “Leipzig a dit qu’il ne voulait pas me vendre. En fin de compte, j’ai vraiment eu du mal, mais nous n’avons pas conclu d’accord. Et maintenant, je suis ici et cela me convient, car mon idée était de rester.”

Sous contrat avec le club allemand jusqu’en 2027, le joueur risque en revanche d’affoler le prochain mercato estival pour potentiellement devenir le défenseur le plus cher de l’histoire, puisque Leipzig en réclamerait près de 100 millions d’euros.