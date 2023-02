”Pour moi, c’est l’équipe la plus structurée, la plus équilibrée de notre championnat l’heure actuelle. Quand on voit les joueurs qui ont commencé, ils ne sont pas en difficulté. Ils savent ce qu’ils ont à faire. Ils font tous les mêmes efforts. Si c’est Minamino qui joue ou Mbolo, Boadu qui rentre. Il faut tirer un grand coup de chapeau au coach.”, a-t-il déclaré.

Un très bel hommage de l’ancien coach monégasque qui s’explique par les chiffres récents du club. Troisième de Ligue 1 à sept points de la tête, l’ASM est très en forme et reste notamment sur quatre victoires de rang en championnat. Devenue très régulière, l’équipe de Clement est même la meilleure de Ligue 1 depuis le retour de la Coupe du monde avec 23 points pris en neuf matchs (7 victoires, 2 partages). Toujours en lice en Europa League, Monaco peut voir la fin de saison avec beaucoup d’enthousiasme et pourrait même venir jouer les trouble-fêtes si le PSG venait à flancher en fin de championnat.