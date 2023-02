Après un sacré passage à vide en championnat, Liverpool va mieux à l'approche de la reprise de la C1. Les Reds avaient bien géré leur phase de groupe en sortant deuxième juste derrière Naples (à égalité de points). Pour cette rencontre, pas de grandes surprises dans le onze puisque c'est le même qui vient d'obtenir deux victoires importantes contre Everton et Newcastle.

Côté Real, la campagne de Ligue des Champions s'était aussi bien passée dans un groupe plutôt abordable (fini premier devant Leipzig). En championnat, les Madrilènes sont à 8 points du Barça et restent sur deux victoires de rang. Hazard reste toujours sur le banc et le jeune Camavinga prend place au milieu suite au retour de maladie de Toni Kroos. Tchouaméni, malade, est absent de la sélection.

Le match

Liverpool démarre sur les chapeaux de roue dans une ambiance incroyable à Anfield. Le Real, trop apathique, laissait Salah centrer vers Darwin Nunez qui, d'une magnifique Madjer, trompait Courtois dans les premières minutes. Après une superbe remontée, Salah est trouvé sur le côté droit et parvenait à se faufiler dans la défense madrilène. Sa frappe à ras-de-sol pied gauche ne trouvait cependant pas le cadre. L'égyptien s'est ensuite vu offrir un cadeau par le gardien belge Courtois qui faisait une bourde énorme devant son rectangle. Carvajal était revenu en retrait avec son gardien et celui-ci contrôlait de la poitrine avant d'hésiter et de finir par toucher la balle du genou droit vers Salah qui ne se faisait pas prier.

Faute d'avoir une équipe en forme, Vinicius trouvait la faille dans la défense anglaise tout seul comme un grand. C'était pourtant bien défendu par Gomez mais le talent de Vinicius faisait que son enroulée pied droit trouvait le chemin des filets. 20 minutes étaient jouées et le score était 2-1. Liverpool obtenait une nouvelle occasion quelques minutes plus tard mais personne ne pouvait finir l'action. Alisson voulait ensuite répondre à Courtois en terme de boulette puisque le gardien brésilien dégageait sur Vinicius et le ballon rentrait dans son but. Une bourde chacun !

La feuille de match

Liverpool : Alisson – Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson – Henderson, Fabinho, Bajcetic – Salah, Gakpo, D. Nunez.

Real Madrid : Courtois – Alaba (Nacho 27e), Rudiger, Militao, Carvajal – Modric, Camavinga, Valverde – Vinicius Jr., Benzema, Rodrygo.

Francfort – Naples

Ce sont deux équipes qu'on attendait pas spécialement en C1 cette année, pourtant, elles sont bien là. Francfort a pu profiter d'un groupe certes serré mais surtout peu relevé pour se qualifier en 8ès. Par contre, Naples a roulé sur son groupe en finissant premier devant Liverpool (à égalité de point tout de même). Les Italiens ont 15 points d'avance en championnat et semblent déterminés à faire une saison incroyable. Un onze type a été mis en place par Spalletti alors que Francfort a opté pour une équipe à 5 défenseurs.

Le match

Francfort démarrait bien sa rencontre en se créant des occasions via les flancs. Cependant, Naples arrivait à reprendre le monopole et dominer la possession. À la 30e, toujours pas de buts à l'horizon, mais une belle partie de football.

À la 35e, après une super balle dans le dos de la défense, Naples touchait le poteau. Le ballon allait vers le point de corner et Osimhen, rempli de motivation, passait devant le défenseur qui lui shootait dedans. Penalty pour Naples, qui allait être tiré et surtout manqué par Kvaratshkhelia, pas dans sa rencontre.

La feuille de match

Francfort : Trapp – Tuta, Jakic, Ndicka – Buta, Kamada, Sow, Max – Lindstrom, Kolo Muani, Götze.

Naples : Meret – Olivera, Kim, Rrahmani, Di Lorenzo – Zielinski, Lobotka, Zambo Anguissa – Kvaratshkhelia, Osimhen, Lozano.