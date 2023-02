Pour empêcher une contre-attaque, Luke O’Nien, joueur de Sunderland, grimpe sur le dos de son adversaire (vidéo)

Sur le dos de son adversaire

En fin de rencontre et alors que son équipe mène 1-0, Luke O’Nien voit son adversaire, Alex Scott, partir rapidement dans son dos. Mais au lieu de le découper, le latéral du club britannique va grimper sur le dos de l’ailier. Et si l’action est coupée sur ce geste et que l’arbitre brandit un carton jaune logique, le joueur de Bristol va prendre le geste avec humour, maintenant le fautif sur son dos.

Et au final, ce geste n’aura presque servi à rien puisque Bristol City va égaliser à la 93e, via un penalty de Nahki Wells.