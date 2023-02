Le déclic de Big Rom, 115 jours plus tard: “Maintenant, je suis là”

Il était moralement déjà loin ce soir du 26 octobre 2022 en Ligue des champions contre Plzen avec ce dernier but. À ce moment-là, l’attaquant revenait déjà de la plus longue absence sur blessure de sa carrière (12 matchs manqués), mais il a ensuite rechuté en voyant sa Coupe du monde sérieusement amputée.

Après le Mondial, Big Rom s’est bien relancé. Il a d’ailleurs repris confiance en match de préparation. Mais c’est ensuite une inflammation au genou qui a coupé son processus de retour à la compétition. Trois montées en fin de match et deux titularisations encourageantes plus tard, le buteur de 29 ans semble enfin prêt à enchaîner.

"Physiquement, je suis au top, maintenant, a assuré Romelu Lukaku à Inter TV après le match de samedi. Je suis content parce que j’ai eu quelques matchs pour me remettre en forme. Maintenant, je suis là. Nous avons fait un excellent travail avec le staff, les entraîneurs et l’équipe et maintenant, nous devons continuer."

"Il s’améliore match après match et à chaque séance d’entraînement, s’est réjoui son entraîneur Simone Inzaghi au micro de Sky Sport. Nous avons une grande confiance en lui, et il y met tous ses efforts. Il est très bien physiquement, mais il peut encore grandir et les matchs l’aideront à trouver sa meilleure forme."

Titulaire contre Porto ?

En balance avec Edin Dzeko ou Lautaro Martinez selon la volonté d’association du coach, Romelu Lukaku doit désormais redevenir un titulaire indiscutable.

"Je comprends aussi le coach, mais maintenant je suis prêt à jouer 90 minutes", assure le Diable rouge.

"L’important pour moi, c’est d’avoir le choix, estime Simone Inzaghi. On a fait les quatre premiers mois avec beaucoup de difficultés, mais les gars étaient bons. On a fait des choses importantes."

L’entraîneur nerazzurri ne sait d’ailleurs pas encore s’il récompensera Lukaku d’une place dans son onze de base mercredi soir dans le huitième de finale aller de C1 contre le FC Porto. "L’expérience me dit d’attendre avant de choisir. Les jours qui suivent un match permettent de voir comment ils s’en sortent. Mais je dois toujours faire les meilleurs choix pour le bien de l’Inter."