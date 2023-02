Sardella et Verbruggen sont les grands gagnants après dix matchs sous Riemer

D’anciens titulaires comme Hoedt et Silva ont été poussés vers la sortie, des gros contrats ont été écartés et certains profils oubliés sont de retour dans l’équipe. Bilan.

Les gagnants

Le plus grand gagnant est sans conteste Bart Verbruggen. Le jeune gardien néerlandais (20 ans) est passé du rôle de doublure à celui de titulaire (+82 % de temps de jeu). Indiscutable, ajouterons-nous. Une nouvelle fois homme du match face à Ludogorets, Verbruggen est le meilleur joueur du début de l’ère Riemer. Dans nos colonnes, il a une moyenne du 6,7 sur 10.

Plus surprenant peut-être : Killian Sardella (+58 %) ne semble pas près de lâcher son poste en défense. Même s’il évolue sur son mauvais pied au poste de latéral gauche, il enchaîne les matchs sérieux. Riemer a régulièrement souligné la qualité de son travail.

Pareil pour Benito Raman (+17 %). Riemer veut mettre en place un pressing haut et sait que le Gantois est un profil qui lui convient. Il cite d’ailleurs toujours le nom de Raman lorsqu’une question sur Islam Slimani lui est posée.

Des cadres sous Felice Mazzù et Robin Veldman comme Amir Murillo (+20 %) ou Jan Vertonghen (+42 %) ont conforté leur statut et n’ont pas loupé une seule minute sous Riemer. Vertonghen est, par ailleurs, devenu capitaine de l’équipe. Officiellement, le brassard revient toujours à Van Crombrugge, mais sa mise à l’écart a encore un peu plus mis en avant le leadership du défenseur central. Avec 96 % de temps de jeu, soit 26 % de plus, Yari Verschaeren a bien profité de l’arrivée de Riemer. Il affirme “se sentir de mieux en mieux au fil des semaines” et s’y retrouve bien dans un rôle hybride entre travail et création. Riemer apprécie sa faculté à se battre sur tous les ballons.

Derrière lui, Amadou Diawara (+10 %) est devenu le lien entre la défense et l’attaque face à des adversaires offensifs. Il est le milieu de terrain le plus utilisé par Riemer. Majeed Asimeru (+11 %) le talonne de peu. Lui aussi prend davantage d’importance depuis l’arrivée du coach. Il a le pressing inscrit dans son ADN et a d’excellentes datas à chaque match. Tout pour séduire le Danois.

Mario Stroeykens reçoit également davantage de minutes (+16 %) ces dernières semaines. Le manque de concurrence en pointe l’a aidé dans un premier temps. On aurait pu l’imaginer quitter l’équipe avec le transfert de Slimani, mais le jeune Bruxellois reste présent dans la tournante offensive. Une tournante dont fait également partie Nilsson Angulo (+3 %). L’Équatorien est de plus en plus présent dans le noyau A et grappille des minutes.

Les perdants

Hendrik Van Crombrugge était à 95 % de temps de jeu avant l’arrivée de Riemer. Il n’aura joué que 120 minutes à Genk sous les ordres du coach danois. S’il est – avec Fabio Silva qui a quitté le club – le grand perdant du changement de T1, il reste d’un professionnalisme extrême.

Le cas de Lior Refaelov (-41 %) est différent. Il est également dans une situation de possible départ cet été (il est en fin de contrat), mais ne correspond surtout pas totalement au profil désiré par Riemer. Trop artiste, pas assez travailleur. Il lui préfère des joueurs comme Amuzu, Stroeykens, Verschaeren ou Dreyer qui effectuent plus de courses.

Les jeunes Hannes Delcroix (-46 %) et Marco Kana (-16 %) n’ont pas eu de chance avec les blessures depuis que Riemer est là. Ils n’ont pas encore eu l’occasion de montrer leur vraie valeur. Moussa N’Diaye (-14 %) revient également de blessure, mais a surtout vu son temps de jeu diminuer après de bonnes performances de son concurrent Sardella.

Noah Sadiki (-21 %) a surtout été impliqué en début de saison avant de perdre progressivement sa place. L’arrivée de Riemer n’a pas été un grand bouleversement. D’autres joueurs comme Ishaq Abdulrazak, Kristian Arnstad, Francis Amuzu ou Zeno Debast n’ont pas vu de grandes variations de leur temps de jeu.

Adrien Trebel fait également partie des joueurs de la zone grise, mais est l’un des grands perdants de l’arrivée de Riemer. Ses chiffres de présence sur le terrain (+7 %) sont biaisés par sa longue absence pour cause de blessure à l’épaule en première partie de saison. Sous Mazzù et Veldman, le Français était un titulaire indiscutable quand il était en état de jouer. Sous Riemer, il ne monte presque plus au jeu.