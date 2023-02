Pas content de la décision de l’arbitre de retirer un coup-franc dont la balla roulait, Mikel Arteta, le coach d’Arsenal a reproduit le geste de l’arbitre en se moquant de lui. Un petit geste d’énervement qui peut autant énerver que faire sourire.

Martinelli célèbre avant d’avoir marqué

Un peu comme dans le cyclisme, Gabriel Martinelli s’est permis une petite folie sur la dernière ligne droite de son but, le dernier de la partie. Lancé à toute vitesse alors qu’il n’y avait plus de gardien, le Brésilien a levé ses bras avant que son ballon ait franchi la ligne. Un geste qui vite se retourner contre soi-même.

Le raté incroyable d’Odegaard

Alors que le score était toujours de 2 buts partout, Nketiah arrachait un bon ballon aux abords de la surface d’Aston Villa avant d’offrir le 3-2 à son capitaine Martin Odegaard. Le Norvégien tente de reprendre en un temps et manque totalement sa frappe alors que le gardien Martinez n’était plus dans ses cages.

L’auto-goal de Martinez

Dans les arrêts de jeu, le gardien tristement connu pour ses actes extra-sportifs Martinez a été l’auteur d’un auto-goal gag malgré lui. Une belle frappe de Jorginho tombait sur la barre et l’Argentin, qui avait plongé sur la trajectoire, ne voyait pas la balle retomber sur l’arrière de sa tête ce qui l’envoyait dans son propre but. Ce but a donné l’avantage aux Gunners.