Une faible équipe de La Gantoise s'incline logiquement à Qarabag (1-0) et devra s'imposer au retour, le Barça tenu en échec par Man United (vidéos)

Une très mauvaise équipe de la Gantoise s'incline par le plus petit écart, ce jeudi 16 février 2023, du côté de Qarabag en Azerbaïdjan et devra s'imposer au retour. Dans le choc en Europa League, le Barça et Manchester United ont offert au public un superbe spectacle.