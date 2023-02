Henry a terminé un second mandat en tant qu'adjoint de Roberto Martinez à la tête des Diables Rouges après un Mondial 2022 décevant. L'Espagnol, en poste depuis 2016, a depuis quitté son poste et est devenu le sélectionneur du Portugal.

L'ancien meilleur buteur de l'équipe de France n'avait pas posé sa candidature pour prendre en charge les Diables Rouges malgré le soutien officiel de plusieurs joueurs belges. Il estime toutefois qu'il est temps pour lui de devenir T1.

"Être le numéro deux (T2) n'est pas quelque chose que je voudrais encore faire plus. Un immense respect pour Roberto Martinez. Il m'a donné une opportunité quand personne d'autre ne l'a fait, mais j'aimerais avoir une autre chance", a expliqué le Français.

L'ancien entraîneur de l'AS Monaco et l'Impact de Montréal, où il n'a pas brillé, serait heureux de relever le défi américain à condition que des plans soient élaborés pour lui donner la meilleure chance possible d'aller loin dans trois ans.

"Est-ce que je connais les joueurs ? Oui, je les connais. Est-ce que je connais le championnat ? Oui, je connais le championnat. Est-ce que je veux être un manager ? Oui, bien sûr, c'est quelque chose que j'aimerais faire" a ajouté Henry. "Pour revenir aux États-Unis en général, quel est le plan ? Quelle est la philosophie ? Que voulez-vous être ? Lorsque vous posez cette question, vous finissez par trouver ces réponses. Ce n'est pas parce que vous allez accueillir la compétition que vous allez aller loin automatiquement, nous l'avons vu avec certaines grandes équipes".

"Les grandes équipes ne peuvent parfois pas gagner à domicile, et les petites équipes ne s'en sortent pas toujours bien. Je me souviens que la Corée du Sud a atteint la demi-finale (en 2002, ndlr). Je me souviens que la Corée du Sud a arrêté son championnat et est entrée dans un camp pendant huit mois pour essayer d'être performante. Les gens se demandaient pourquoi ils étaient si en forme et ils sont allés en demi-finales. "Alors, quel sera le plan ? Je ne parle pas de moi ici, je parle de l'équipe nationale".