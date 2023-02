Qui est Kiril Domuschiev, le Marc Coucke bulgare qui a sauvé Ludogorets ?

Deux fois plus riche que Coucke

Leur fortune, notamment. Celle du Bulgare serait deux fois supérieure à celle de Coucke. Le premier aurait franchi la barre des deux milliards d'euros. Le second doit “se contenter” d’un seul. Le lien le plus étonnant entre les deux hommes de pouvoir est l’industrie choisie pour lancer leur business. Ils ont tous deux fait fleurir leur compte en banque via le secteur pharmaceutique.

Coucke a commencé en vendant des shampoings après des études de pharmacie. Domuschiev, diplômé de marketing, a vu la pharmacie comme une opportunité après avoir vendu des chaussures avec son frère. Le Bulgare a toujours pu compter sur certaines facilités. Héritier d’un grand industriel de l’époque communiste, il a profité de la chute de l’URSS pour privatiser l’entreprise familiale. Depuis le début des années 1990, il vit une success story. Avec son frère, ils ont investi dans l’immobilier, des compagnies maritimes ainsi que dans les médias.

Le personnage n’a pas de passif sombre mais son trajet a des zones d’ombre. Comme ce premier million qu’il clame avoir gagné à une vitesse folle et seulement via son business de chaussures. Il ne se déplace de surcroît jamais sans gardes du corps. Au pays, tout le monde n’apprécie visiblement pas le quinqua.

Il est fan… du CSKA Sofia

Son arrivée dans le football n’a rien d’anodin. Domuschiev est dingue de foot et plus précisément du CSKA Sofia. Originaire de la capitale, il a réussi à intégrer le conseil d’administration du club mais s’est heurté à certaines réticences lorsqu’il a posé ses premiers pions pour racheter le club.

Il a alors jeté son dévolu sur Ludogorets en 2010. À l’époque, ce nom, désormais devenu ronflant et même historique dans le football bulgare avec 11 titres de champions de rang, n’avait rien de clinquant. C’est même tout le contraire.

À l’image de la grise Razgrad, un patelin de 35 000 habitants à moins d’une heure de voiture du Danube servant de frontière avec le voisin roumain, le club de Ludogorets inspirait plus la tristesse que le respect. Longtemps, le club a pataugé en troisième division avec des pointes dans l’antichambre de l’élite.

Il a d’abord donné 25 000 euros

À force de vivoter, le club de la “forêt sauvage”, la VF de Ludogorets, est passé proche de la faillite en 2000. Domuschiev a lâché 25 000 € pour l’aider, convaincu par d’anciens joueurs des Aigles voulant relancer le club sous le nom de Razgrad 2000.

Le geste est intéressant car son usine pharmaceutique est située dans la ville. Il mettra finalement dix ans à passer à la vitesse supérieure. Il lâche d’abord 250 000 euros lors du retour du club en D2. L’homme d’affaires en profite pour reprendre le nom historique du club né en 1945 : Ludogorets Razgrad.

En septembre 2010, il a pris le contrôle total des Verts. “On a décidé qu’il fallait s’entourer, avoir un encadrement professionnel. And the rest is history”, a-t-il résumé. Le club a enchaîné avec une promotion parmi l’élite qu’il squatte depuis 2011-12. Saison au terme de laquelle il a remporté son premier titre. Il n’a plus lâché le trophée de champion depuis.

Quel est le secret de la réussite ?

Aujourd’hui encore, ce conte de fées a tout d’une utopie. Ce patron que certains décrivent parfois comme sanguin et qui n’hésite pas à faire des apparitions dans le vestiaire n’a pas fait les choses à moitié.

Ludogorets s’est doté d’infrastructures ultra-modernes. De vieux bâtiments industriels ont, par exemple, laissé place à un centre d’entraînement avec des pelouses directement importées de Grèce et prévues pour subsister aux températures extrêmes.

Il a également dépensé sans compter au mercato, payant parfois plus d’indemnité à lui seul que tous les autres clubs du championnat bulgare réunis. Ludogorets a réussi à convaincre plusieurs anciens ténors du championnat de rejoindre ses rangs. Idem pour des talents brésiliens et africains dont on dit les contrats juteux et les salaires payés à temps. Une denrée rare dans le pays.

Rapporter et faire rêver

Domuschiev a beaucoup dépensé mais ne se voit pas comme un mécène. “Un club doit rapporter de l’argent, notamment via ses supporters.” Il n’a pas hésité à gonfler les prix des tickets. Tout spectacle se paie. Ludogorets a toutefois du mal à remplir son stade de 10 000 places chaque semaine même si la nouvelle génération adhère de plus en plus au projet, au contraire des anciens, fidèles aux formations historiques.

La gloire de Ludogorets passera par une nouvelle grande campagne européenne. Son dernier exploit date de 2017 lorsqu’il avait arraché un point au PSG. Deux ans après avoir tenu Liverpool en échec. Sur la pelouse de l’Huvepharma Arena (du nom de l’entreprise de Domuschiev), tous les rêves sont permis.