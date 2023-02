Larsen inscrit le but décisif pour le club turc de Trabzonspor et se fait mettre ko par son équipier Trezeguet, ancien joueur d'Anderlecht (vidéo)

Stryger Larsen a vécu un ascenseur émotionnel assez explosif lors de la rencontre de ce jeudi 16 février 2023 entre son club turc, Trabzonspor, et les Suisses de Bale. L'arrière droit, monté au jeu en cours de partie, a inscrit l'unique but de la rencontre en Conference League. Mais alors qu'il se dirigeait vers le poteau de corner pour célébrer ce but libérateur, Trezeguet, son partenaire et ancien joueur d'Anderlecht ou de Mouscron, essaye de l'attraper.