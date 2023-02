Ibe Hautekiet, le nouveau défenseur du Standard: "Je ne sais pas si je suis droitier ou gaucher"

Sympathique et détendu, l’ancien capitaine du Club NXT n’est pas un adepte de la langue de bois et a été honnête de bout en bout.

"J’ai quitté Bruges pour le Standard car j’ai senti que j’aurais plus d’opportunités de jouer ici qu’au Club, où il y a un noyau de 32 joueurs et des défenseurs à cinq ou six millions € qui arrivent fréquemment. J’ai besoin de temps de jeu pour continuer à progresser et le Standard donne sa chance aux jeunes. C’est pourquoi je voulais absolument venir ici, malgré les autres offres."

Pas opposé à l’idée de jouer avec le SL16 FC lorsqu’il manque de temps de jeu avec l’équipe première, Hautekiet se voit bien franchir graduellement les échelons à Sclessin. Voici cinq choses à savoir sur le nouveau défenseur liégeois.

1 C’est le meilleur ami d’Arne Engels, qu’il a imité.

Titulaire à cinq reprises avec Augbsourg et auteur de deux assists depuis son arrivée en Bundesliga début janvier, Arne Engels est non seulement le joueur avec qui Ibe Hautekiet a le plus souvent joué dans sa carrière (dont 32 matchs avec le Club NXT) mais c’est aussi son meilleur ami. Engels a quitté Bruges en début de mercato hivernal et Hautekiet a rejoint le Standard le dernier jour de la fenêtre de transferts.

"On a eu un raisonnement assez similaire, avoue le néo – Rouche. On rêvait de jouer en équipe première au Club Bruges mais une carrière ne se déroule pas toujours comme prévu et il faut savoir faire des choix. J’étais allé voir le premier match de Arne à Dortmund et on a beaucoup parlé. Il m’a dit que c’était bien de sortir de sa zone de confort, même si cela peut paraître compliqué de prime abord."

2 Il a une personnalité qui colle au Standard.

Il n’a que 20 ans mais Hautekiet sait ce qu’il veut. Quelques minutes en sa compagnie suffisent pour s’en rendre compte. "J’ai souvent été capitaine au Club NXT et j’ai une personnalité qui aime crier, diriger et aider l’équipe. Je ne suis pas quelqu’un de timide. Et je me donne toujours à 100 % sur une pelouse."

Des qualités qui collent à l’ADN Standard… et ce n’est pas un hasard. "Pour moi, c’est le plus grand club de Belgique, précise-t-il. Quand j’étais petit, le Standard jouait toujours le titre. J’ai toujours trouvé ce club incroyable, tout comme les fans, qui sont les meilleurs de Belgique."

Séduit par le discours de Deila ("Il me voulait vraiment et on a eu une super conversation"), Hautekiet souhaite s’inscrire dans la lignée des Flamands qui ont réussi au Standard (Vandersmissen, Gerets, Van Moer ou plus récemment Defour, Bolat, Geraerts, Van Damme et Vanheusden). "J’ai surtout aimé Defour car c’est un joueur dur, qui donne sa vie durant 90 minutes et je m’inscris aussi dans cette catégorie."

3 Il améliore déjà son français grâce à Fossey.

Hautekiet a distillé sa première interview dans un savant mélange d’anglais, de néerlandais et de français. Pas mal pour un gars de 20 ans. "Lors de mon premier jour, je me suis assis à une table avec uniquement des francophones et j’étais un peu perdu, avoue-t-il. Mais de nombreux joueurs, comme les Danois, parlent anglais et il y a aussi Dewaele qui parle néerlandais. Mais je fais déjà des progrès en français, une langue que j’ai apprise à l’école, grâce à l’application Duolingo que m’a conseillée Marlon Fossey (dont le niveau de français est déjà impressionnant)."

4 Il ne connaît pas son meilleur pied.

Défenseur central de formation, Hautekiet est également capable de dépanner comme arrière gauche, ce qu’il a fait à quelques reprises au Club NXT. "Cela me permet d’attaquer l’espace, ce que j’apprécie."

Mais aussi de rentrer sur son pied… droit. "Mes deux pieds sont de niveau égal. Si je dois tirer un penalty, je choisirai mon pied droit, que j’ai beaucoup travaillé depuis que je suis petit. Mais si je dois faire une volée, je serai plus à l’aise du gauche. Sur les rapports de scouting, je suis considéré comme gaucher. Mais moi-même je ne sais pas si je suis droitier ou gaucher (rires)."

Comme Ousmane Dembélé ou… Moussa Sissako, plus récemment au Standard.

5 Il a choisi le numéro 25 en hommage à un ami décédé.

Au Standard, Hautekiet portera le numéro 25. Pas un hasard. "Lorsque j’étais plus jeune, un ami est décédé d’un cancer. Il faisait de la moto à haut niveau et son numéro était le 25. Je l’ai choisi pour lui rendre hommage et j’espère le garder tout au long de ma carrière."

Une carrière qu’il espère débuter de la meilleure des façons en rouge et blanc.