Conference League: Ludogorets - Anderlecht (1-0), Nascimento Rodrigues surprend les Mauves, suivez le direct commenté

Un milieu surprenant du côté d'Anderlecht

Anderlecht a juste dû laisser Amuzu à la maison par prévention, il devrait être alignable dimanche à Courtrai. Refaelov, intéressant face à Saint-Trond, est le candidat numéro 1 pour le remplacer.

En pointe, Slimani fête sa première titularisation. Ludogorets est réputé pour son jeu dominant. Anderlecht aura parfois besoin que son attaquant garde le ballon le temps de faire remonter son bloc. Slimani a le profil pour.

L’entrejeu laisse aussi des interrogations. Arnstad est préféré à Ashimeru. Diawara est lui incontournable dans une rencontre face à une équipe qui aime avoir le ballon.

Suivez la rencontre en direct (1-0)

Si on annonçait les Bulgares en difficulté de sélection, ils ne le montrent pas dans les dix premières minutes. Arnstad perd la balle au milieu et Thiago trouve Despodov à droite, qui remise sur l'attaquant, qui prend de vitesse Vertonghen pour fusiller Verbruggen de la tête et ainsi ouvrir le score.

Pris à froid, les Mauves vont tenter de réagir à de multiples reprises. Verschaeren, Arnstad et Dreyer ont de multiples occasions pour égaliser, mais soit la maladresse bruxelloise, soit le montant de Sergio Padt empêche l'égalisation.

En fin de première mi-temps, Franco Russo met une semelle (involontaire?) sur le crâne de Slimani. Et si tous les Mauves pensent que le défenseur argentin va recevoir une bristol rouge, c'est finalement le Mauve qui ramasse un carton jaune pour rouspétance.