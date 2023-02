Bruges 0-0 Benfica (en direct) : but annulé juste avant la mi-temps

Il ne fallait pas arriver en retard à ce match qui s'est enflammé dès le début. Buchanan butait, pour le premier face-à-face de la partie, sur un Vlachodimos concentré (5e). Les reconversions offensives ont bien marché côté belge et une belle action permettait à Lang de tirer au but, contré par un défenseur (16e), mais Meijer était néanmoins hors-jeu au début de l'action.

Les Brugeois manquaient ensuite un peu de concentration aux alentours de la 20e minute, en témoignaient les pertes de balles d'Odoi et Mata, offrant de belles occasions à Benfica. Antonio Silva manquait le cadre de peu après une remise d'Otamendi alors que Mignolet n'était plus dans son but (26e). Sur la fin de la première période, Bruges a tenté de calmer le jeu après les salves portugaises.

Peu avant la pause, Noa Lang adressait un centre parfait vers Odoi qui, au deuxième poteau, piquait vers l'axe. En touchant un joueur ou l'autre, le ballon finit au fond. L'arbitre de touche levait son tableau justement pour une position de hors-jeu du brugeois.

Les compositions

Benfica : Vlachodimos, Bah, Antonio Silva, Otamendi, Grimaldo, Florentino, Chiquinho, Aursnes, J. Mario, Rafa, G. Ramos.

Bruges : Mignolet, Mata, Hendry, Mechele, Meijer, Onyedika, Odoi, Vanaken, Buchanan, Lang, Sowah.

Cartons jaunes : Otamendi