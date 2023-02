Voici l'extraordinaire tifo des supporters du PSG avant la rencontre en Ligue des Champions face au Bayern Munich (vidéo)

Quelques mois après, la Ligue des Champions reprend ses droits du côté de la France pour le choc des 1/8e de finale entre le PSG et le Bayern. Et pour cette rencontre du 14 février, les supporters parisiens se sont distingués de la plus belle des manières, avec un tifo exceptionnel et des jeux de lumière digne des plus grands matchs de la Coupe aux grandes oreilles.