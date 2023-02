Kylian Mbappé pense offrir l'égalisation au PSG face au Bayer mais son but est annulé par le VAR pour un hors-jeu très limite (vidéo)

Mbappé exulte... avant de déchanter

Et le tournant de la rencontre se situe peu après la 80e minute : lancé en profondeur, Mendes adresse un centre parfait pour le génie français, qui place une frappe dans le plafond du but défendu par Yann Sommer. Et alors que les Parisiens se congratulent, l'arbitre de la rencontre annule le but pour un hors-jeu détecté par le VAR. Et comme vous pouvez le voir, celui-ci est loin d'être évident...