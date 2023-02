Anderlecht: comment Riemer s’adapte à toutes les situations

Il a d’ailleurs déjà annoncé que “le plan sera différent face à Ludogorets”. Les Bulgares voudront dominer le jeu, Anderlecht devra “trouver de nouvelles solutions”. On peut s’attendre à un jeu plus direct, plus physique.

Deux numéros 10 face à Saint-Trond

L’absence d’un réel médian défensif a surpris face à Saint-Trond. Riemer a préféré y aligner le remuant Ashimeru pour venir traîner près du rectangle. Devant lui, Verschaeren et Refaelov évoluaient en numéro 10 pour former une ligne de quatre avec Amuzu et Dreyer. Parfois l’un des axiaux décrochait mais le but était clair : amener du surnombre face à une défense extrêmement regroupée.

Riemer avait d’ailleurs décidé de construire en ne laissant que trois défenseurs centraux en phase de possession de balle. Murillo pouvait ainsi déborder. La domination d’Anderlecht (74 % de possession) s’est traduite par une énorme maîtrise défensive.

De longs ballons à Ostende

Le match face à Ostende a été une purge footballistique. Il s’est résumé à un jeu stéréotypé et à l’opposé des valeurs d’Anderlecht. Anderlecht y a d’ailleurs battu son record de longs ballons (95) de la saison tant il a abusé des transversales de la défense vers Amuzu. Sa vitesse a fait le reste.

La méthode était simpliste et il a fallu beaucoup de chance pour qu’Anderlecht trouve la faille sur une phase arrêtée. La raison principale de ce passage via de longues balles est principalement liée à l’incapacité des Mauves à sortir proprement du pressing. On ne peut toutefois nier qu’il y avait une volonté de se concentrer sur la faiblesse défensive des Côtiers.

De la domination stérile face à l’Antwerp

La prise de position était moins marquée face à l’Antwerp. Anderlecht a tenté de dominer… mais parce que l’Antwerp l’a laissé faire. Riemer a voulu profiter du style attentiste des Anversois pour avoir 54 % de possession de balle.

Il n’avait pas demandé un jeu aussi ouvert offensivement que face à Saint-Trond, par exemple. Et cela se traduisait par un bloc axial beaucoup plus compact avec Diawara en sentinelle devant les deux défenseurs centraux. Il n’avait jamais évolué aussi bas sur le terrain.

Des guerriers à Seraing

Sur le champ de patate de Seraing, Riemer n’a pas pu demander à ses joueurs de développer un football au sol. Il a préféré allonger et compter sur les courses de Raman, Stroeykens (préféré à Amuzu) et Dreyer pour tenter de trouver la faille. Les deux derniers ont été impliqués dans le but victorieux.