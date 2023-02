Quelles sont les règles liées à l’alcool pour les footballeurs de haut niveau ?

Pour célébrer son but face à Saint-Trond, Raman a mimé l’ouverture d’une canette qu’il a fait semblant de descendre cul sec avec un membre du staff. Un geste entre humour et provocation. “J’ai voulu réagir de façon ludique aux commentaires qu’ont provoqués les images télé où je bois une bière entre nos fans à Ostende. Vous savez tous que j’aime bien boire une bière. Tout le monde peut avoir son avis à ce sujet, mais très peu de gens l’ont mal pris.”

La différence entre l’Anderlechtois et les autres est qu’il l’assume. Lors de sa signature au RSCA, il avait annoncé qu’il irait avec plaisir boire un verre en face du stade après les rencontres à domicile. Chose qu’il a faite à quelques reprises. Il a passé un nouveau cap en prenant le bus avec les supporters pour le déplacement à Ostende.

Ce qui a largement fait remonter sa cote. L’acclamation du Lotto Park lors de son remplacement dimanche en est la preuve. Les supporters voient en lui un retour à l’époque où les joueurs finissaient tous les matchs au bistrot.

Pas d’interdiction à Anderlecht

Mais a-t-il le droit de s’exposer de la sorte en train de consommer de l’alcool ? Anderlecht interdit de faire la publicité pour des marques d’alcool mais ne mentionne pas sa consommation.

Il n’existe, selon nos sources, aucune interdiction de la sorte au RSCA. Raman a donc le droit de boire une bière. Il existe toutefois des règles tacites au sein du club. Les joueurs savent qu’ils ne peuvent pas sortir en période chargée lorsque les matchs s’enchaînent.

Quid des autres en Pro League ?

Beaucoup de clubs ont un réglement d'ordre intérieur pour éviter tout débordement.

Dans les contrats de base prévus par la Pro League, il n’est pas fait mention de l’alcool. Un joueur doit, par contre “être en capacité d’exercer son métier” et de “respecter correctement son contrat de travail”. Comprenez donc qu’arriver avec la gueule de bois ou encore saoul de la veille n’est pas accepté par les clubs.

Certains ont d’ailleurs, comme Charleroi, inclus des clauses d'” hygiène de vie” dans leur contrat ainsi qu’un règlement d’ordre intérieur. Il est, dans le cas des Zèbres, déterminé par l’entraîneur. L’Antwerp fonctionne aussi avec une telle charte interne mais avoue ne pas se formaliser pour un verre ou deux. Le but de ce genre de règlement est d’éviter les plus gros débordements.

Au Standard, il est stipulé dans le contrat des joueurs qu’ils sont tenus de ne pas boire ou consommer de drogues sur le lieu de travail. Des contrôles peuvent être mis en place après les matchs. Ce qui n’empêche pas d’aller boire un verre au salon VIP.

Müller, Buffon, Klopp et les autres

Les photos de Thomas Müller et de Manuel Neuer en tenue traditionnelle bavaroise avec une pinte d’un litre de bière à l’oktoberfest n’émeuvent plus personne. Les membres de cette génération ont toujours eu la levée de coude facile. Gianluigi Buffon et Thiago Motta sont cités parmi ceux qui aiment porter leurs lèvres à un verre de mousse après match. De nombreux exemples existent comme Andy Caroll dont la consommation de bière a poussé le sélectionneur anglais de l’époque, Fabio Capello, a lui demandé de ralentir sur la boisson.

La tradition perdure dans certaines équipes même si la professionnalisation extrême du football pousse à réduire la consommation à des moments autorisés ou des instants de partage.

Jürgen Klopp évoque régulièrement la bière qu’il partage avec son groupe après les matchs en déplacement. Récemment, il a annoncé qu’il serait certainement ivre après la fin de la série noire de son équipe hors de ses bases.

Quel impact sur la santé ?

guillement "La bière spéciale est plus bénéfique que la pils."

Peu importe la consommation d’alcool, elle n’est jamais positive pour un sportif de haut niveau. Certains l’encaissent mieux que d’autres et le métabolisent mieux. “Mais pour 95 % de la population, même une bière perturbe le mécanisme de récupération physiologique, explique le docteur Julien Tricot, médecin du Sporting de Charleroi. Surtout dans des périodes d’enchaînement de matchs car il y a entraînement au lendemain de la rencontre. Une bonne soirée arrosée peut, elle, avoir un impact à plus long terme et perturber le sportif durant plusieurs joueurs.”

Pour le médecin, une vie saine est impérative pour prester au plus haut niveau. L’alcool doit donc être réduit au maximum. Et si consommation il y a, il faut choisir intelligemment sa boisson. “Une pils n’a aucun intérêt nutritionnel, par exemple, poursuit le médecin du sport. Au contraire d’une bière spéciale qui contient des complexes vitaminés B1, B2 et B6 ainsi que des oligo-éléments, du cuivre et du fer. Elle contient bien sur de l’alcool ainsi que des glucides mais elle apporte plus qu’une simple bière.”

À consommer avec modération.