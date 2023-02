Suite à cette défaite, Marquinhos s’était exprimé au micro de Prime Vidéo: “On est des humains. Dans le vestiaire on se parle. On laisse nos familles à la maison, on laisse beaucoup de choses passer”, avait-il raconté.

Une défense qui ne passe absolument pour Daniel Riolo: “L’histoire de 'on laisse les familles à la maison', ça ne peut pas être digéré par les supporters. C’est inadmissible”, a-t-il critiqué.

D’après lui, le joueur du PSG aurait prolongé “alors qu’il est frit, que c’est fini pour lui”: “Avec sa phrase, il va se faire siffler par les supporters. Mentalement, il est au bout. Il ne le supportera pas”, continue-t-il encore.

”Il fait partie des joueurs qui ne comprenaient pas les sifflets des supporters après l’élimination face au Real l’an dernier. Il n’arrête pas de dire: 'c’est trop dur, trop sévère, c’est de notre faute, etc.' Tu as accumulé un nombre de casseroles dans ce club et tu ne comprends pas que les supporters fassent la gueule? Toi qui es capitaine, tu n’arrives pas à convaincre les deux stars (Messi et Neymar) d’aller saluer le public ? Nous convenons ensemble que c’est un capitaine de pacotille. Il n’est capitaine de rien du tout”, conclut Daniel Riolo.