Best of foot local : un match arrêté pour propos racistes, un entraîneur fait un malaise et une praline dans la lucarne (vidéo)

1.Match arrêté à Aywaille - Huy après des propos racistes

Alors qu’il ne restait qu’une dizaine de minutes à jouer en D3 ACFF lors de Aywaille-Huy et que les Aqualis menaient 2-0, Jordy Eeke, back du RFC Huy, charrie gentiment un joueur local. Sauf que ce que le futur joueur de l’Union Hutoise ne savait pas, c’est qu’une simple remarque sur un gain de temps allait conduire un spectateur de 60 ans à prononcer une phrase tout simplement honteuse : "Ta gueule, sale noir".

Et si la rencontre a été arrêtée un quart d’heure, les joueurs hutois ont décidé de ne pas remonter sur la pelouse pour condamner l’acte. À noter, et c’est important de le souligner, que tout le club d’Aywaille a immédiatement réagi suite au propos de son supporter, qui a été mis en dehors de l’enceinte du club par le président lui-même. Il reste à voir ce qu’il va se passer désormais sportivement même si, en réalité, cela compte très peu aux yeux des joueurs après un tel acte déplorable.

2.Pierre Longueville s’effondre sur la pelouse

Enorme frayeur dans le derby hannutois entre Lensois et Thisnes en P3 liégeoise. Alors que les Thisnois menaient 0-2 dans les arrêts de jeu, soit leur cinquantième rencontre de suite sans la moindre défaite, leur entraîneur Pierre Longueville, passé par Warnant, Hannut ou encore Wanze/Bas-Oha, s’est effondré sur le bord du terrain.

Pour des raisons qui restent à déterminer, l’entraîneur a été victime d’un sérieux malaise et on a craint le pire. Heureusement, le mentor des Thisnois a pu être transporté conscient du côté du Mont Légia à Liège où il subit actuellement une série d’examens.

3.Les baffes du week-end

La GS Liège, qui a battu Engis B, s’est offert l’un des scores fleuves du week-end avec une victoire 0-15. À noter que dans cette rencontre entre deux équipes aux antipodes en termes de points au classement général, Jonas Gretry s’est distingué en plantant pas moins de 6 buts, de quoi considérablement améliorer ses statistiques. Anseremme, de son côté, en a planté 16 à Pessoux. Mais le grand vainqueur reste Saint-Michel B, vainqueur 20-1 de Huppaye B.

4.Meux arrache un précieux succès

Dans une rencontre de haut de tableau en D2 ACFF, Meux a fait tomber le leader warnantois pour la troisième fois de la saison.

Et pour, Warnant semblait encore parti pour s’offrir une nouvelle victoire puisque l’équipe de Stéphane Jaspart menait 0-1 à la 87e. Mais voilà, le buteur Gilles Kinif est passé par là et en l’espace de deux minutes, le protégé de Laurent Gomez a complètement retourné la situation de la rencontre à l’aide d’un précieux doublé en vue du tour final.

5.Le RFC Liège risque gros

Après le coup de coude de Benjamin Lambot dans le choc en Nationale 1, occasionnant une triple fracture de l’orbite à Yassin Gueroui, le Patro Eisden a décidé de porter plainte contre le joueur auprès de la police et des syndicats.

Un bien triste événement pour le monde du football

6.Marloie B fait la bonne opération

En deuxième provinciale, Marloie B s’est offert le scalp d’Erezée au terme d’un match complètement dingue. Car, si après 9 minutes de jeu à peine, les visiteurs menaient déjà 0-2, Marloie B a égalisé dès la demi-heure, avant de s’envoler en seconde période pour mener de deux buts d’avance. Mais Erezée n’abdique pas et réduit la marque à un quart d’heure du terme, sans toutefois pouvoir revenir au marquoir. Et comme le souligne, bon joueur, l’entraineur visiteur Nicolas Walhain, "Ce match était une propagande pour le football."

7.Une patate dans la lucarne

Devant plus de 100 personnes, Bryan Clémens a fait parler la foudre en faveur de Vaux-Noville. Face à Bastogne, son équipe s’est imposée 1-2 grâce à un superbe but de son joueur en fin de rencontre, qui a envoyé une praline dans la lucarne adverse à quelques minutes seulement du coup de sifflet final en première provinciale.

8.Plus assez que pour continuer

En troisième provinciale dans le Brabant wallon, Bierges se déplaçait au Crossing B en grande difficulté, puisque dans son effectif, on ne comptait que onze joueurs sélectionnables. Et parmi les onze courageux, deux d’entre eux étaient malades et les deux autres étaient blessés. Et alors qu’on reprenait la seconde période, les quatre joueurs ont dû abandonner, obligeant l’arbitre à stopper la rencontre.