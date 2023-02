"C’était un centre parfait et heureusement je l’ai mis au fond, s’est réjoui au média du club le Diable rouge qui a ainsi inscrit son septième but de la saison. C’était parfait pour nous de prendre la tête à ce moment-là. Par contre, c’est bien de marquer, mais c’est encore mieux de le faire en gagnant."

La joie de Trossard n’a en effet duré qu’une poignée de minutes, jusqu’à l’égalisation des Bees via Ivan Toney, qui a fait perdre deux précieux points aux Londoniens (1-1). Une fois encore… Le week-end dernier, Arsenal avait en effet déjà été surpris à Everton (1-0) à cause d’un but de Tarkowski tombé… quelques secondes après l’entrée de Trossard. Les Gunners n’avaient plus perdu en Premier League depuis le 4 septembre !

Quelques jours avant ce match chez les Toffees, l’ancien joueur de Brighton avait célébré sa première titularisation avec le maillot d’Arsenal en FA Cup à Manchester City. Mais la soirée du Belge s’était aussi terminée par une courte défaite (1-0). En réalité, Trossard n’a connu qu’une seule victoire depuis son transfert (contre deux défaites et un partage). C’était face à Manchester United le jour de sa première apparition. Et il n’avait joué que 8 minutes.

Les Gunners ont ainsi enchaîné deux sorties en Premier League sans victoire pour la première fois de la saison.

"Bien sûr, c’est une occasion manquée de garder de l’avance sur Manchester City, admet Trossard. On connaissait leur plan de match, on savait qu’ils étaient forts sur coups de pied arrêtés et c’est comme ça qu’on a encaissé le but. Mais nous devons relever la tête, car il y a un match mercredi, et heureusement, il arrive assez tôt pour nous permettre de nous relancer. Après un match nul ou une défaite, c’est toujours bien de jouer tout de suite et c’est ce qui va se passer, et je pense que nous serons prêts pour cela."

Même s’il semble porter malheur à l’équipe de Mikel Arteta, Leandro Trossard a tout de même gagné des points avec sa bonne montée au jeu. Il pourrait ainsi devancer Gabriel Martinelli pour commencer le choc décisif de mercredi face à Manchester City et Kevin De Bruyne.

"C’est formidable d’avoir un joueur qui, lorsque vous le mettez dans le jeu, apporte le sentiment que quelque chose va se passer, jubile son nouvel entraîneur. Il apporte beaucoup de courage quand le jeu est comme ça, pour prendre le ballon et foncer."