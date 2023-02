Anderlecht a de nouvelles options en attaque : “Slimani est un animal dans le rectangle”

”Et il est prêt à jouer, sourit Riemer. Il a passé certains tests pour être certain que tout allait bien. Il est prêt à commencer.” Riemer n’a pas pour autant annoncé sa titularisation. Au contraire, même. “On verra dans quel rôle il sera impliqué.”

Vu le besoin de puissance devant, Slimani part favori pour occuper le poste en pointe. “Il nous offre clairement de nouvelles options offensives. Islam est un animal dans le rectangle. Il est puissant et peut utiliser son corps pour conserver le ballon.”

L'Algérien nous confiait avoir envie de mener les jeunes de l’équipe, les faire passer un cap. “Il s’est directement fondu dans l’équipe. On dirait qu’il est dans le groupe depuis le début de la saison. C’est un homme mature. Il sait quelle est sa place. On sent qu’il veut aider, être impliqué dans l’équipe. J’ai déjà dit vouloir des joueurs qui se battent pour Anderlecht. Islam répond à ce profil.”

Riemer a également pour espoir que, par son profil, l'attaquant venu de Brest aide les joueurs autour de lui. Notamment en servant de point d’appui. “Il ne va pas résoudre tous les soucis offensifs, sourit le coach. Mais il y a clairement de la qualité autour de lui et il peut aider tous ces talents peu expérimentés à évoluer.”

Si Slimani est titulaire, il ne restera pas 90 minutes sur le terrain. Riemer considère qu’aucun de ses trois attaquants n’est capable de tenir tout un match. “Je pourrai dès lors changer de style de jeu en fonction de qui a commencé. Raman est un renard des surfaces toujours bien placé et Stroeykens un attaquant qui se base sur son énergie. J’ai assez d’options devant.”