Le jeune belge Johan Bakayoko se distingue avec un but tandis que le PSV étrille Groningue

Johan Bakayoko et Thorgan Hazard étaient tous les deux présents dès le coup d'envoi de la rencontre. Luuk de Jong a ouvert les hostilités avec un but en première mi-temps (27e), mais c'est en deuxième période que l'essentiel de l'action s'est déroulé. Xavi Simons a inscrit le deuxième but dès la reprise (46e) et Braithwaite l'a imité (69e) avant que Johan Bakayoko n'alourdisse encore la marque en faveur du club d'Eindhoven (73e).