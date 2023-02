L'AS Monaco de Philippe Clement s'offre le PSG et met la pression sur ses concurrents, 10e victoire consécutive pour Burnley et Kompany

En deuxième période, aucune des deux équipes n'a trouvé le fond des filets. Ni Mbappé ni Messi n'étaient présents du côté parisien, tous les deux inquiétés par de récentes blessures. Eliot Matazo n'a bénéficié que de quelques minutes de jeu en fin de rencontre, en montant à la place de Camara dans les arrêts de jeu (90e+3).

Le Paris Saint-Germain est toujours en tête de la Ligue 1 malgré une reprise difficile et trois défaites en championnat cette année. Les Parisiens ont 54 points, soit 7 de plus que Monaco, qui est talonné par Marseille et Lens à une longueur. Les deux poursuivants ont un match de retard sur le duo de tête.

Vincent Kompany enregistre une dixième victoire consécutive avec Burnley

Burnley et Vincent Kompany conservent leur avance en tête du Championship, la D2 anglaise de football, grâce à leur victoire samedi après-midi contre Preston, 3-0, pour la 31e journée de championnat.

L'Anglais Nathan Tella a été l'homme providentiel pour les Clarets en inscrivant un triplé (15e, 55e et 58e), portant son total dans la compétition à 12 buts. Manuel Benson, actuellement blessé, ne figurait pas sur la feuille de match.

L'équipe dirigée par Vincent Kompany a ainsi conquis sa dixième victoire consécutive en championnat. Les Clarets trônent en tête avec 68 points, soit 7 de plus que Sheffield qui suit en deuxième position. Avec 17 points d'avance sur Middlesbrough, 3e, Burnley est en excellente position pour s'assurer la promotion en Premier League, promise aux deux premiers du classement.