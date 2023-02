Pourtant, il aurait pu figurer dans les deux camps. Avant de rejoindre les “Kerels” qu’il a quittés précipitamment, l’ancien Anversois a bien failli signer au Standard. “L’été dernier, j’étais dans les bureaux avec la nouvelle direction pour négocier mon contrat. Ça ne s’est pas fait, car Anvers réclamait 500 000 euros. Les dirigeants ne voulaient pas les verser, car ils trouvaient que l’indemnité était élevée pour quelqu’un à qui il restait un an de contrat.”

Malgré l’insistance du joueur auprès du matricule 1 pour faire descendre son prix, l’opération n’a pas fonctionné à la suite de l’intransigeance du Great Old. L’ailier a donc voulu rester en Europe dans la perspective de disputer la Coupe du monde et seul Courtrai s’est montré intéressé.

Un Mondial que l’international à… une sélection n’a finalement pas disputé. “J’étais déçu, car je me trouvais dans la présélection. J’espérais vraiment être au Qatar. C’est le choix de Rigobert Song, le coach. Lui estime qu’il y a mieux que moi en équipe nationale. Moi, je sais que je suis meilleur.”

L’élément de 26 ans, toujours suivi par le sélectionneur, espère maintenant briller avec le Wydad pour retrouver la sélection et obtenir un transfert lucratif au Qatar ou en Arabie saoudite. “Avec le parcours du Maroc à la Coupe du monde, le championnat marocain va être suivi. En plus, on va jouer de grandes compétitions. Il y a moyen de se mettre en vitrine. Il faut juste planter quelques buts et quelques passes décisives et les portes vont s’ouvrir.”