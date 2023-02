Revivez les meilleurs moments de l’Entrefoot : "Sur une année, la prise en charge d’un enfant coûte 2€ par séance pour les parents" (vidéo)

Le premier à intervenir est Samuel Lefebvre. Du côté de Marloye, comme dans toute la province du Luxembourg, il explique qu’un consensus, qui a fait débat, décret qu’aucune entrée n’est payante pour les clubs de la Province. Il donne pour anecdote que "lors des matchs interprovinciaux, certains parents luxembourgeois sont forts surpris de voir les clubs du Liégeois ou autres réclamer une entrée. Maintenant, je ne veux pas faire le juge, je peux comprendre les raisons, d’autant que nous avons aussi reçu nos factures d’électricité qui ont été multipliées par quatre. Mais je trouve cela important de préciser que dans certaines régions, ce prix d’entrée n’existe pas."

guillement Chez nous, il n'y a pas d'entrée

À Arquet, par contre, le prix d’entrée est de trois euros. Mais Vincent Maillen explique les raisons. Entre la rémunération pour les arbitres et autres frais, un équilibre doit être trouvé. "Moi je favorable à trouver une autre formule financière. Mais vous savez que le Covid-19 a fait du mal à beaucoup de clubs au niveau du sponsoring et les parents, avec raison, dépensent moins du côté de la buvette. Tout a augmenté et on ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre. Je vois que certains sont prêts à payer 50€ pour une heure et demie de padel. j’ai déjà fait un calcul mais sur une année entière, la prise en charge de chaque enfant coûte au maximum 2€ par séance pour les parents. Il y a donc un coût réel et d’ailleurs, l’argent des jeunes va pour l’académie des jeunes."

guillement On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre

Du côté de Flémalle, Fabrice Puccini confie que dans son club, on a déjà pensé à plusieurs formules, comme mettre une entrée à 4 € avec un ticket boisson. "Au club, j’ai déjà proposé de mettre le ticket d’entrée au niveau du ticket boisson car on sait qu’un verre en entraîne un autre. Quelque part, ça pourrait être un meilleur calcul et ça pourrait rapporter bien plus gros pour les buvettes de fonctionner de la sorte."

D’un avis global, aucune solution ne se démarque. Néanmoins, les différents intervenants mettent le point sur des pistes à envisager avec des formules bien différentes.