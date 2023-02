“Le football belge vit clairement au-dessus de ses moyens mais on est bien loin des normes des grands championnats, souligne Trudo Dejonghe, économiste du sport à la KUL. On est même très sévères si on compare à ce qui se fait ailleurs. Beaucoup de clubs n’auraient pas survécu s’ils avaient été en Belgique.”

Le Covid a souvent été brandi en excuse et a levé toutes les contraintes. Il a fait mal aux finances des plus grands clubs qui vivent davantage que les formations belges de leur merchandising et de revenus liés au match, les fameuses fans experiences en anglais dans le texte.

La dette du Barça? Un milliard d'euros

Mais la pandémie n’explique pas pour autant le gouffre financier chez certains. Mi-2022, des sites spécialisés parlaient de plus d’un milliard d’euros de dettes pour le Barça. Plusieurs clubs de Serie A – Juventus, Inter, AC Milan – dépassent, eux, allègrement les 500 millions de trou dans le budget.

La Premier League est dans le même cas avec plusieurs clubs aux alentours du demi-milliard de dettes. La Ligue 1 a également publié des chiffres fous avec 646 millions d’euros de perte sur la saison 2020-2021.

L’UEFA va durcir les règles mais certaines ligues, à l’instar de la Belgique, ont décidé de lancer des opérations d’assainissement de leur côté. À l’instar de la Liga où un plan a vu le jour. La ligue espagnole travaille avec des économistes. Leur objectif commun est de définir, après analyse des bilans des clubs, une somme qu’il peut dépenser pour ses transferts et salaire.