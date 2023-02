Franky Vercauteren : “Gagner un trophée ne sera pas évident" (vidéo)

Et l'ancien entraineur à succès d'Anderlecht ou encore de Genk s'est montré assez conscient du travail qu'il doit accomplir. "Je ne peux pas comparer cela à ma première expérience, sourit le directeur technique. Depuis, tout est plus professionnel. Notre but est de gagner un trophée mais il faut être réaliste, ce ne sera pas évident. Nous devons en être conscients."

Et quand on lui demande s'il n'est pas trop dur pour lui de quitter les terrains, l'ancien milieu de terrain réagit. "C'était une décision compliquée à prendre mais je ne serai pas loin du terrain. Pour pouvoir discuter avec Domenico, je dois rester proche du terrain même si mon rôle sera différent de ce que j'ai connu en tant que coach. J'ai un bon sentiment avec Domenico. Il a ses idées que je respecte et qui sont en majorité proches des miennes.