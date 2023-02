Domenico Tedesco, le nouveau sélectionneur des Diables, a donné ses premières impressions : "Aucun problème sur le fait qu'on ne me connaisse pas "

Ce mercredi, les deux hommes sont arrivés à Tubize en début d'après-midi et en ont profité pour donner leurs premières impressions devant la presse.

First day at the office! 💼 pic.twitter.com/A4pOA8nZvO — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) February 8, 2023

Les principales informations de cette conférence de presse

Peter Brossaert, le CEO de l'Union belge, est le premier à prendre la parole. Pour lui, Domenico Tedesco doit amener les Diables vers de nouveaux succès avec pour objectif, la qualification pour l'Euro 2024. "Il aime le football offensif et avec beaucoup de jeu vers l'avant. C'est ce qu'on voulait. Il va donner un nouveau souffle à cette équipe."

Le CEO a ensuite mis en avant la diversité entre Vercauteren et le sélectionneur. "C'est un mix entre l'expérience et la nouveauté et nous espérons que la sauce va prendre entre ses deux profils."

Viens ensuite l'heure pour Francky Vercauteren, le nouveau directeur technique des Diables, de prendre la parole. L'ancien entraineur des Mauves s'attend à des succès. "Le but est de gagner mais il faut être réaliste, ce ne sera pas évident. Nous devons en être conscient."

L'heure est à Domenico Tedesco de répondre aux différentes questions. L'italo-allemand débute en parlant de son parcours. Le jeune entraineur de 37 ans parle ensuite de l'équipe nationale et de ses futurs objectifs. "Ces dernières semaines, j'ai beaucoup suivi la Jupiler Pro League. Il y a beaucoup de jeunes talents. J'ai été honnête avec Peter et Franky et je trouve qu'il y a énormément en Belgique. J'ai l'habitude de jouer avec les jeunes mais le principal est d'avoir la meilleure équipe sur le terrain, peu importe l'âge ou l'expérience. Je préfère regarder à la qualité." C'est difficile de parler de soi-même et de ses qualités. Je suis affamé et j'ai hâte de me mettre au travail. C'est une force d'être aussi motivé. Concernant les objectifs, Je veux me qualifier pour l'Euro 2024 en Allemagne. Ce ne sera pas évident parce qu'on a de solides adversaires mais je suis confiant car on a un bon groupe"

Comme son prédécesseur, Domenico Tedesco compte s'adresser aux joueurs en anglais. Mais même s'il n'est pas parfait bilingue, il pourrait s'adresser en français.

Après une demande sur son avis de la Coupe du Monde des Diables, l'ancien entraineur de Leipzig donne son avis. "À la Coupe du monde, contre la Croatie, ce n'est pas passé loin. Mais désormais, il faut regarder vers l'avant pour la Belgique. Cela ne sert à rien de revenir sur le passé. Je vais en parler aux joueurs pour comprendre quels problèmes ils ont ressenti pendant la Coupe du monde. On va améliorer ses aspects pour être meilleurs. Mais c'est un peu tôt pour en parler maintenant. Un rajeunissement ? Je ne vais pas rajeunir pour rajeunir. Comme je l'ai déjà dit, la qualité est le plus important."

Et quand on lui demande les raisons pour lesquelles il a eu envie de devenir sélectionneur, il explique que sa priorité était de pouvoir penser au football tous les jours. Chose qu'il ne fera pas avec Thierry Henry, mais peut-être bien Thomas Vermaelen. Et il n'hésite pas à répondre aux éventuels détracteurs pour conclure la conférence de presse. "Vertonghen a affirmé qu'il ne me connaissait pas ? C'est normal, j'ai l'habitude depuis que je suis entraîneur donc ça ne me pose aucun problème qu'il ait dit ça. Que certains joueurs aient voulu poursuivre avec Thierry Henry est humain : ils le connaissaient et s'entendaient bien avec lui donc quoi de plus normal ? Mais cela ne me pose aucun problème."