Un lob de sa moitié de terrain: le but incroyable du week-end en Écosse (vidéo)

Alors que son équipe menait 2-1, l'attaquant anglais prêté par Wigan Stephen Humphrys, monté à la pause a sorti une inspiration géniale à la 97e minute. Après une possession de Dundee United qui poussait pour égaliser en toute fin de match, l’attaquant s’est emparé du ballon depuis son rectangle et a tout fait tout seul : la remontée de balle jusqu’au rond central avant de tenter sa chance depuis sa partie de terrain. Le reste est à contempler. Un lob victorieux de plus de 50 mètres qui surmonte le portier australien Mark Birighitti, médusé, et valide le succès des siens dans l’hystérie des fans et du commentateur local.

Raskin et les Rangers à la poursuite du Celtic

Avec cette victoire, “Hearts” (42 points) pointe à la troisième position du championnat d’Ecosse derrière les “intouchables” géants du foot écossais. Dans le duo de tête, les Rangers de Nicolas Raskin qui a joué ses premières minutes en montant au jeu en fin de match se sont imposés face à Ross County.

Le club de Glasgow (2e, 61 points) est à la poursuite de son rival de toujours, le Celtic qui compte 9 points d’avance en tête.