Séisme en Turquie : une ex-Miss Belgique et son mari Volkan Demirel implorent de l’aide, le footballeur Christian Atsu parmi les disparus (vidéos)

Séisme de magnitude 7,8 en Turquie et Syrie: plus de 2.300 morts

Un séisme de magnitude 7,8 a frappé lundi le sud de la Turquie et la Syrie voisine, tuant plus de 2.300 personnes dans les deux pays et provoquant de très importants dégâts, les secousses ayant été ressenties jusqu’en Égypte et en Irak.