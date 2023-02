Gaël Arend va bien, merci pour lui. Trois ans après sa dernière titularisation, le joueur d’Ethe recevait la chance, en première provinciale luxembourgeoise, de disputer les premières minutes de la rencontre face à Longlier.

Et on peut dire que cela a plutôt bien fonctionné puisque son équipe s’est imposée 0-1 sur un coup franc signé… Gaël Arend. L’occasion pour le joueur, qui est sorti à la 78e, d’offrir la tête du championnat à son équipe, en compagnie de Gouvy et Oppagne.

2.Samuel Bodet dézingue son gardien

En D3 ACFF, l’heure n’était pas aux sourires en sortant des vestiaires du côté de Libramont. Et pour cause, face à Sprimont, les Luxembourgeois menaient encore 2-0 à l’heure de jeu, avant de se faire rejoindre et voir Grandjean, son défenseur, sauver à même la ligne un but tout fait.

Mais Samuel Bodet, le coach local, retenait surtout le premier but encaissé : Delmé, le portier libramontois, glisse et laisse filer un ballon adverse dans ses cages. De quoi rendre fou son entraîneur. "Le meilleur gardien ce dimanche, c’était Nicolas Grandjean."

3.La Calamine était en retard… mais pas sur le terrain

Pour son long déplacement en Gaume, les joueurs, ainsi que leur staff, ont dû se déplacer en voitures. Et pour cause, leur car est tombé en panne au moment du départ.

Mais malgré ce contretemps d’une petite demi-heure, les hommes d’Alexandre Di Grégorio ne se sont pas troués et ont remporté la rencontre face à Meix sur le score de 1-3.

4.Du forfait à la victoire

Dans le Hainaut, en P4G, l’équipe de Mellet a vécu une semaine riche en émotions. Alors que durant la semaine, un forfait était de plus en plus évoqué suite à l’absence de nombreux joueurs et la difficulté de trouver onze gars disponibles, l’équipe de Younes Mulquin a pu prendre part à la rencontre, à douze.

Et face à Carolo foot, une équipe qui se bat pour le titre, Mellet va même créer l’exploit en s’imposant chez soi 2-1. L’occasion pour l’entraîneur d’exulter. "Cette victoire, je m’en souviendrais longtemps."

5.Ça marque… dans le mauvais camp

En troisième provinciale liégeoise, Stockay B s’est fait écraser sur un score de forfait face aux Couthinois de Stéphane De Munck.

En difficulté déjà avant la trêve, les Verts se sont mis en difficulté en inscrivant les deux premiers buts de la rencontre… contre leur camp. Pour Jean-Marc Maréchal, le mentor stockali, l’objectif ne sera donc pas de travailler la finition à l’entraînement, mais bien le sens de l’orientation.

6.Une victoire pour la 250e

Marc Segatto, véritable légende vivante du club de Verlaine, disputait face à Binche, son 250e match sous la tunique verte. L’occasion pour ses joueurs de faire le job et ainsi s’imposer 2-0.

La fête à la buvette en après-match a d’ailleurs dû être sympathique à vivre.

7.Cette fois, ça compte

Du côté d’Andenne, cette victoire 3-1 contre Haversin fait un bien fou. En plus de s’éloigner de la zone rouge, elle a permis de redonner confiance à Ivo Mamona, auteur de son deuxième doublé de la saison mais le premier utile. "J’en avais déjà mis un contre Grand-Leez mais on avait perdu 10-2."

8.Le carton du week-end

C’est devenu traditionnel dans notre football amateur : ce week-end, c’est Dion qui s’est offert le carton du week-end en écrasant Feschaux 1-15 sur son terrain. Et le meilleur buteur de la rencontre n’est autre que Tirard, auteur d’un quadruplé.