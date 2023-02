La statistique embarassante de Wout Faes, meilleur buteur de… Liverpool

Orphelins d’un Sadio Mané parti au Bayern Munich et remplacé par un Darwin Núñez qui n’a pas encore trouvé ses marques, les Reds font moins trembler les filets que les saisons précédentes. Preuve en est, aucun joueur de Liverpool n’a inscrit plus de deux buts lors des six derniers matchs de championnat.

Une statistique accablante qui met en avant un fait amusant : depuis la reprise post-Coupe du monde, aucun joueur n’a inscrit plus de buts en faveur des Reds en championnat que… Wout Faes ! Le défenseur de Leicester City avait en effet concédé deux buts contre son camp le 30 décembre dernier, Liverpool s’était ce jour-là imposé deux buts à un.

Jürgen Klopp aurait peut-être dû songer au défenseur des Diables Rouges pour renforcer son attaque lors du mercato.