"F*ck Cancer" : Sébastien Haller, diagnostiqué d’un cancer en début de saison, inscrit son premier but depuis son retour

De retour en compétition depuis trois semaines, Haller a inscrit son premier but avec le Borussia ce samedi. Face à Fribourg à la 51e minute, l’attaquant a marqué d’un coup de tête rageur. Un but symbolique quand on sait que ce samedi 4 février est la journée mondiale contre le cancer.

Après avoir marqué, le joueur a montré sa chaussure sur laquelle était imprimé un petit message : "F*ck Cancer".