Les défenseurs de Pro League expliquent pourquoi Vincent Janssen est si fort : “Un conseil, ne le laissez pas s’approcher du rectangle”

Mais qu’est-ce qui rend le Néerlandais aussi bon tout en étant en marge du football moderne où les chiffres ont pris le pas sur le ressenti ? Car à part dans les duels aériens – ce qui est étonnant vu qu’il est loin d’être un géant (183 cm) –, il ne domine aucun classement. Loin de l’efficacité d’un Mario Gonzalez ou de la force de travail d’un Hugo Cuypers. Sur le terrain, pourtant, il semble très compliqué à arrêter. Trois défenseurs de Pro League qui l’ont croisé tentent d’expliquer pourquoi.

guillement "Il nous fait penser à Laurent Depoitre et Deniz Undav."

Perdichizzi, Tambedou et Wasinski analysent le jeu de Janssen. ©Belga/collage

Injouable en pivot

L’aspect de son jeu qui les a visiblement le plus gênés est sa capacité à évoluer dos au but. “En cela, je lui ai trouvé des airs de Deniz Undav (ancien attaquant de l’Union, actuellement à Brighton, NdlR), explique Pietro Perdichizzi, défenseur de Westerlo contre qui Janssen a marqué un but. Ils ont en commun cette capacité à très bien conserver le ballon dos au but.”

Des propos confirmés par Martin Wasinski, jeune défenseur central prêté par Charleroi à Courtrai. “Quand il est dos à toi, il faut se lever tôt pour lui piquer le ballon. Il a des airs de Laurent Depoitre (attaquant de La Gantoise, NdlR), mais avec un petit truc en plus. J’ai l’impression qu’il est toujours bien sur ses appuis.”

Janssen utilise très bien son corps grâce à des appuis puissants. ©GVG

Un corps taillé pour le job

La première explication est technique. Janssen est international néerlandais, a participé à une Coupe du monde et a évolué en Premier League. Cela lui a forgé des habitudes solides et des réflexes que n’ont pas de jeunes numéros 9.

“J’ai joué face à Michael Frey (ancien attaquant de l’Antwerp récemment prêté à Schalke, NdlR) et Janssen lors du même match, explique le défenseur central de Zulte Waregem Modou Tambedou. Ce sont deux mecs costauds. Mais Janssen demande plus le ballon, car il en fait meilleur usage. Il est plus fin techniquement que Frey.”

Son corps est peut-être encore plus important que ses pieds quand il doit conserver le ballon. “C’est rare que je ne gagne que la moitié de mes duels contre un attaquant largement plus petit que moi, dit Tambedou à qui Janssen rend dix centimètres. Mais il positionne super bien son corps. Il est trapu et musclé ce qui lui permet d’être fort au duel. Et ajoutez à ça sa mentalité. Il ne veut vraiment pas qu’on lui pique le cuir.”

Martin Wasinski parle d’un joueur “lourd, puissant et bien sur ses appuis” pour décrire le Néerlandais. “Dès qu’il est dos à toi, il essaie de t’utiliser comme un poteau pour te tourner autour.”

Un danger quand il peut frapper

Janssen n’est pas le genre d’attaquant qui obtient dix possibilités par match. Depuis le début de saison, il ne totalise que 10,7 buts attendus. Il en a toutefois inscrit 14. Une preuve de son efficacité une fois en position de marquer. “Ce n’est pas un secret, notre objectif en tant que défenseur est de le tenir le plus éloigné possible du rectangle, sourit Tambedou. Une fois dans les 16 mètres, il est difficile à arrêter. ”

La faute à un très bon pied gauche qui peut faire peur. “Il essaie toujours de se trouver en bonne position pour armer du gauche, dit Wasinski. Il n’est pas le plus rapide, mais on sent qu’il a du foot et une vraie intelligence de placement et de mouvement pour être au bon endroit au bon moment.”

Comment le bloquer

Janssen n’est pas inarrêtable pour autant. Il n’a, par exemple, pas réussi à marquer face à Charleroi lorsqu’il a croisé la route de Wasinski. “On n’avait pas de plan spécifique pour l’ennuyer, explique le défenseur. On savait qu’il fallait être attentif à lui et se couvrir mutuellement s’il arrivait à se départir du marquage. Il a fallu être solidaire dans la manière de défendre.”

Et Perdichizzi de conclure : “J’avais tenté de guetter les moments où le ballon était loin de son pied ou qu’il contrôlait un peu moins bien. Mais globalement, face à des attaquants de ce niveau, il faut faire de son mieux et être à 100 %. ”