Sans Raman et Slimani, qui jouera en attaque à Anderlecht : un jeune écarté pour ses data ou un joueur dont ce n’est pas le poste ?

La plus logique a été écartée par le coach lui-même. “Islam (Slimani) sera sur le banc, a déclaré le coach. Il est prêt physiquement et mentalement. Il a du temps de jeu dans les jambes (312 minutes en janvier) mais il ne s’est entraîné qu’une seule fois avec le groupe (ce jeudi matin). C’est trop peu pour le faire débuter.”

Titulariser Slimani aurait été risqué

Un choix assez perspicace de la part du coach. Le manque de confiance de Slimani doit être pris en considération. S’il a marqué un but (de la tête) face à Lens le 22 janvier, il n’a tenté sa chance au but que cinq fois (trois frappes cadrées) sur le mois. Une preuve qu’il a besoin de trouver ses marques.

guillement "Slimani va nous apporter des armes que nous ne possédons pas."

Le titulariser aurait comporté un risque. Il n’est – même si Fredberg et Riemer ne l’avoueront jamais – que le plan numéro 10 de la direction, ce qui a déçu les supporters dont la seule consolation est qu’il n’a pas coûté grand-chose. Son premier match comme titulaire devra bien se passer si Anderlecht espère éviter la fureur des tribunes.

Riemer croit en l’Algérien. Il a affirmé qu’un seul attaquant supplémentaire lui convient parfaitement. “D’autant plus qu’Islam (Slimani) va nous apporter des armes que nous ne possédons pas. Il est grand, puissant et peut nous servir de point d’appui pour être plus dominants dans le rectangle adverse. Il est très différent de Benito (Raman), ce qui nous permet d’avoir de la variation dans notre approche.”

Raman devrait passer au second plan avec l’arrivée de Slimani. Même dans un rôle de doublure, le Gantois n’arrive pas à convaincre depuis le début de saison. Sa récente carte rouge qualifiée une nouvelle fois de “stupide” par son coach ne l’a pas aidé.

Stroeykens ou Amuzu en pointe

Problème : Riemer n’a pas grand-chose d’autre sous la main. De lui-même, il a cité deux noms entrant dans la rotation pour la position la plus avancée : Mario Stroeykens et Francis Amuzu.

Le premier est un choix logique même s’il n’est pas un pur 9. Depuis l’arrivée de Riemer, il a principalement joué sur le flanc ou en soutien d’attaque lors de ses montées au jeu. Le Bruxellois est apprécié du nouveau coach et correspond à son idée du football. Il met de l’intensité dans tout ce qu’il fait avec et sans ballon et n’hésite pas à faire les courses en perte de balle.

Stroeykens est le choix le plus logique mais Riemer a également évoqué l'option Amuzu

Stroeykens est, de surcroît, capable de garder le ballon dos au but et peut se trouver au bon endroit au bon moment comme il l’a démontré à Seraing en inscrivant le seul but de la rencontre.

Francis Amuzu a, lui, déjà évolué en pointe sous Vincent Kompany mais uniquement dans un duo d’attaquants. Le fait que Riemer ait parlé de lui laisse toutefois imaginer qu’il envisage d’utiliser la vitesse d’Amuzu. Vu le pressing haut et l’espace laissé dans son dos par Ostende, il représente une option valable pour jouer en contre. Anders Dreyer a également dépanné en pointe à Midtjylland mais Riemer a répété l’importance de sa recrue pour le flanc droit.

Stassin écarté pour ses data

Et quid de Lucas Stassin (18 ans) ? Le Belge est le buteur le plus prometteur du groupe U23. L’attaquant en est déjà à 13 réalisations et deux assists avec les RSCA Futures en D2. Une première expérience concluante face à des adultes.

Stassin ne court pas assez pour Riemer

L’attaquant se crée des occasions lors de tous les matchs auxquels il a participé à l’exception du naufrage collectif sur le terrain de West Ham avec les A. Il frappe près de trois fois au but par match cette saison et marque 0,65 but par match (0,71xG).

Mazzù a tenté de lui offrir sa chance. Ce n’est pas le cas Riemer. Depuis l’arrivée du Danois, Stassin ne s’entraîne plus avec le noyau A. En cause ? Ses data physiques ne conviennent pas. Il ne court pas assez au goût du coach.