Lors de la rencontre entre Ostende et Anderlecht, Sieben Dewaele est isolé à trente mètres des cages défendues par Bart Verbruggen. Le médian Ostendais voit son attaquant libre et tente une magnifique balle lobée, qui trompe Vertonghen et Debaest. Mais alors que tout le public pense à l’ouverture des locaux, Ivan Durdov, place une tête étrangement à côté des buts.

Et quand on connaît la situation d’Ostende, virtuellement relégable, ce genre d’actions doit faire enrager les supporters côtiers.