Simon Mignolet prêt à arrêter les Diables rouges ? “Je dois prendre une décision avant le mois de mars”

Pour le moment, Eden Hazard est le seul joueur à avoir quitté le navire. Mais un autre cadre pourrait bientôt rejoindre l'ancien capitaine si l’on se fie à ses récentes déclarations : Simon Mignolet.

Le récent Soulier d’Or s’est entretenu avec nos confrères d’Eleven et a avoué ne pas savoir s’il continuerait à suppléer Thibaut Courtois en équipe nationale. “C’est un très grand cadeau de jouer pour l’équipe nationale et j’ai toujours aimé le faire. Avec la génération actuelle, j’ai tout vécu depuis le début. De notre qualification pour un tournoi final après une longue période (en 2014, NDLR) à l’obtention de cette médaille de bronze en Russie. Ce sont de très, très bons moments.”

À presque 35 ans, le Brugeois se pose cependant des questions. “Mais bien sûr, cela pèse aussi sur ma carrière. Je me suis cassé deux doigts au Brésil et en Russie, et avant le dernier Euro, je me suis aussi foulé le genou. En plus de ne pas jouer, c’est une charge supplémentaire.”

L’ancien portier de Liverpool compte rapidement prendre une décision. “J’aurai 35 ans en mars et j’ai un contrat qui court jusqu’en 2026 que je veux terminer de toute façon et après cela, je veux aussi passer à autre chose. Il faut toujours faire le bon choix et peser ce qui est le mieux à ce moment-là. Je dois y regarder de près et en discuter également avec le Club de Bruges. Je dois prendre une décision avant le mois de mars, bien sûr, parce que je ne veux pas imposer cela au groupe maintenant. Avant une nouvelle campagne, je dois être clair et honnête".