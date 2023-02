”Pour sortir du tunnel, il a besoin d’un but” : quand reverra-t-on le vrai Lukaku ?

Depuis le retour de la Coupe du monde, il n’avait connu qu’une seule titularisation contre le Napoli. Un peu emprunté physiquement, il avait pesé, mais s’était éteint durant la rencontre. Cette fois-ci, il a vécu l’inverse. Sa première période a été chaotique. Pas dans le coup, il a très peu goûté aux longues balles envoyées par ses coéquipiers. Pire, en rentrant au vestiaire, il a eu droit à quelques sifflets. Pas de quoi déstabiliser le roc. Parce qu’en deuxième mi-temps, la lumière s’est allumée. Enfin.

”Comme lors de l’année du Scudetto”

Soudain, pendant 26 minutes, on a cru revoir le vrai Romelu Lukaku. “Il est redevenu un facteur X”, assure la Gazzetta dello Sport. “Comme lors de l’année du Scudetto de Conte ou de la précédente, celle des 34 buts, son record personnel.”

Le média italien y va un peu fort. Mais il est certain que lors de cette seconde partie de rencontre, Romelu est redevenu Lukaku. Fini les longs ballons, l’attaquant a davantage joué en pivot pour guider ses partenaires. Il a également soutenu plusieurs actions et a pesé sur la défense adverse. Physiquement, il a fait mal à Scalvini et Djimsiti en un contre un. Chose qui n’était plus arrivée depuis bien longtemps maintenant. Mieux, il est même parvenu à faire changer les railleries de San Siro en applaudissements. Preuve aussi que tout va très vite en football.

”Professionnellement, il est inattaquable”

Bien évidemment, il est le premier à savoir que le chemin à parcourir est encore long. Très long, même. Pour retrouver sa vraie condition physique, essentielle dans le jeu de Big Rom. Mais aussi mentalement. La Coupe du monde lui a fait mal. Et comme tous les grands attaquants, il se nourrit de buts pour aller bien.

Si ses dernières 25 minutes vont lui faire du bien, cela ne suffira certainement pas à le rassasier. “Hier soir, il a revu la lumière. Mais il sera définitivement sorti du tunnel au moment où il retrouvera le chemin des filets.” Une sensation qu’il n’a plus connue depuis… le 26 octobre dernier (contre Plzen en Ligue des champions).

Au club, on ne sait toujours pas si Romelu Lukaku prolongera l’aventure du côté de l’Inter l’an prochain. En revanche, s’il y a bien une chose qu’on ne peut pas lui reprocher, c’est son opiniâtreté. Comme l’a confirmé Beppe Marotta avant la rencontre. “Clairement, il n’est pas encore à 100 %. Mais du point de vue du professionnalisme, de l’engagement et de la motivation, il est inattaquable”, a expliqué le directeur sportif intériste. “Nous avons évalué ses caractéristiques physiques, et elles nous amènent à nous montrer positifs à propos de l’avenir du garçon. L’espoir est qu’il puisse redevenir le Lukaku que nous connaissons tous.”

Il postule pour le derby

Si un homme s’accroche fortement à cet espoir, c’est Simone Inzaghi. A la mi-temps, il a su trouver les mots justes pour remobiliser son attaquant. “Il l’a secoué et lui a demandé d’être plus vivant”, assure même la Gazzetta. Une chose est certaine, son discours a fait mouche. “Ce soir, j’ai vraiment aimé sa prestation”, a soufflé l’entraîneur. “Plus le temps passait et plus il devenait meilleur. Je suis très content et je pense qu’il va s’améliorer de match en match.”

De là à postuler pour une place de titulaire lors du derby ce dimanche ? Rien n’est moins sûr. Les deux hommes savent que la carrière du joueur est en jeu. Lukaku ne semble pas encore prêt physiquement et mentalement à encaisser un match d’une telle envergure. Et Simone Inzaghi a conscience que le cas du numéro 90 doit être géré avec précaution. En revanche, il est dans les temps pour l’objectif initial : la Ligue des champions. L’Inter affronte Porto le 22 février prochain. Un rendez-vous pour prouver ce que Big Rom' a encore sous la pédale.