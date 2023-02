Ligue des Champions: Kylian Mbappé manquera le huitième de finale aller contre le Bayern

PSG : Mbappé sort sur blessure à 2 semaines du choc face au Bayern Munich#ParisSG pic.twitter.com/sUaGGc3gld — INFOSPORT+ (@infosportplus) February 2, 2023

L'attaquant français a effectué des examens jeudi. Il souffre d'une "lésion de la cuisse gauche au niveau du biceps fémoral", a expliqué le club dans un communiqué. La durée de son indisponibilité est estimée à trois semaines. Ce qui signifie qu'il manquera le huitième de finale aller de la Ligue des Champions programmé à Paris contre le Bayern Munich le 14 février.

Les propos peu rassurants de Kylian Mbappé après être sorti sur blessure lors de Montpellier-PSG. 😨



📹 @CanalplusFoot pic.twitter.com/Hqm2L9M4ZW — Vibes Foot (@VibesFoot) February 1, 2023

Mbappé manquera aussi le choc des huitièmes de finale de la Coupe de France à Marseille le 8 février et les matchs de championnat contre Toulouse (4 février), Monaco (11 février) et Lille (19 février). Le match de championnat contre l'OM, dauphin du PSG en Ligue 1, tombe le 26 février et est aussi à risque.